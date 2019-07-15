Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»Чемпионат вчера в 20:51

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
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Ибрагимович метит на должность Ван Дер Сара в «Аяксе»

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Ибрагимович бросил вызов Ван Дер Сару. Швед считает, что лучше разбирается в управлении клубом

Матч ТВвчера в 22:01

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Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера

Советский спортвчера в 17:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:36, Вашингтон
Футбол

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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