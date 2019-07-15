Футбол
Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс»Чемпионат вчера в 20:51
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры. Напомним, швед выступал за амстердамский клуб с 2001 по 2004 год.
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Златан Ибрагимович: «Вернувшись в „Аякс“ работал бы лучше всех, кто сейчас есть там»
Спорт-Экспрессвчера в 20:38
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Футбол
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Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал слова своего сына, который ранее заявил, что одним из самых приятных воспоминаний в карьере является победа «Барселоны» в матче с парижским клубом (6:1) в Лиге чемпионов в 2017 году.
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Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
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Экипаж Шибалова победил на девятом этапе ралли «Шелковый путь»
Напомним, накануне экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
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В Московском зоопарке родился редкий голубой баран
В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.
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Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной
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Обновлено вчера в 23:05
Наука
Ученые ЦЕРН открыли новую частицу
Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
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В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие нашли в реке Чумыш урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына.
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Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино
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Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
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Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
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В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
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Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
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Обновлено в 03:21
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Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
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Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»
Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
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