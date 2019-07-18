Футбол

Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»Sport.ru 17:30

MLS не соответствует уровню европейских лиг. Если раньше я играл с футболистами, которые были примерно на одном уровне или очень близко к нему, то теперь нет. Здесь я как "Феррари" среди "Фиатов".
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