Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»Sport.ru 17:30
MLS не соответствует уровню европейских лиг. Если раньше я играл с футболистами, которые были примерно на одном уровне или очень близко к нему, то теперь нет. Здесь я как "Феррари" среди "Фиатов".
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