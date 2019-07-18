Футбол
Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов»Sport.ru 17:30
MLS не соответствует уровню европейских лиг. Если раньше я играл с футболистами, которые были примерно на одном уровне или очень близко к нему, то теперь нет. Здесь я как "Феррари" среди "Фиатов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:56, Вашингтон
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
Политика
Иран захватил иностранный нефтяной танкер
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Кино
Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона
Обновлено в 12:45
Культура
Экстренно госпитализирована Инна Чурикова
Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца
60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.
Обновлено в 11:34
Культура
Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 12:33
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко
Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.
Обновлено в 16:00
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Щит и винт: Калининград защитит новый вертолетный полк
Планируется, что в дальнейшем полк заменит вертолеты Ми-24 - так называемые "Крокодилы" — на новейшие Ми-35М, Ми-28 или Ка-52 Анклав в безопасности В первую очередь новая часть создана для защиты Калининградской области, обнаружения подлодок и проведения поисково-спасительных работ.
Обновлено в 17:01
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Футбол
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:17
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара
Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн.
Обновлено в 15:09
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Космос
Навигационная система Galileo возобновила работу
Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Музыка
Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области
Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Интернет
Разработчик FaceApp заявил о безопасности приложения
Обновлено в 07:49
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:27
Здоровье
Кошелек или жизнь
В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Обновлено в 18:45
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку
Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.
Обновлено в 11:46
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42