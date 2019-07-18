MLS не соответствует уровню европейских лиг. Если раньше я играл с футболистами, которые были примерно на одном уровне или очень близко к нему, то теперь нет. Здесь я как "Феррари" среди "Фиатов".

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Культура Экстренно госпитализирована Инна Чурикова Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.

Происшествия Француз купил сигареты с фотографией ампутированной ноги отца 60-летний албанец, проживающий во Франции, сообщил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги.

Наука Впервые получено фото квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.

Шоу-бизнес Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Армия и оружие Щит и винт: Калининград защитит новый вертолетный полк Планируется, что в дальнейшем полк заменит вертолеты Ми-24 - так называемые "Крокодилы" — на новейшие Ми-35М, Ми-28 или Ка-52 Анклав в безопасности В первую очередь новая часть создана для защиты Калининградской области, обнаружения подлодок и проведения поисково-спасительных работ.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Общество Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.

Футбол «Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн.

Политика В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.

Космос Навигационная система Galileo возобновила работу Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.

Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Экономика В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Здоровье Кошелек или жизнь В протекционистский список попадает самая разная медицинская техника — от простых бинтов и подгузников до сложных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Шоу-бизнес Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.

Происшествия Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.