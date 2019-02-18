Футбол
Ибрагимович намерен побить все рекорды МЛС в следующем сезонеSoccer.ru 06:55
37-летний нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пообещал в следующем сезоне побить все существующие рекорды в чемпионате США. Слова шведского футболиста передает инсайдер «Лос-Анджелес Гэлакси» Адам Серрано.
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В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского
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Анна Богалий финишировала второй на «Гонке легенд биатлона»
Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах.
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В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald’s
Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.
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Обновлено в 04:38
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Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
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Honda планирует закрыть завод в Великобритании
Компания Honda намерена через три года закрыть свой завод в Великобритании, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:07
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Суд в Иркутске признал вину женщины, отказавшейся от терапии для ребенка Ленинский райсуд Иркутска приговорил местную жительницу к году исправительных работ, признав ее виновной в смерти пятимесячной дочери.
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Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» в Киеве
Сторонники националистической организации «С14», «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста под зданием министерства внутренних дел Украины в Киеве.
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Политика
Крымские татары потребовали изъять из библиотек учебник истории Крыма
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