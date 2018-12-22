Ранее швед продлил контракт с американским клубом еще на один год. В 2019 году Ибрагимович заработает от 7 до 7,5 миллиона долларов. Он может обогнать экс-хавбека «Орландо Сити» Кака, который в 2017 году заработал 7,17 миллиона, и стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

Бомбардир.ру 01:10