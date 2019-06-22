Футбол
Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛСSport24.ru 02:15
В команду попали бывший форвард «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также экс-звезды «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и Нани. В Матче звезд МЛС собранная команда встречается с приглашенным клубом из другой лиги. В этом году соперником звезд МЛС станет мадридский «Атлетико».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
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