Футбол

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛСSport24.ru 02:15

В команду попали бывший форвард «Ювентуса» и «Барселоны» Златан Ибрагимович, а также экс-звезды «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и Нани. В Матче звезд МЛС собранная команда встречается с приглашенным клубом из другой лиги. В этом году соперником звезд МЛС станет мадридский «Атлетико».
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Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Sport24.ru02:15

Ибрагимович, Руни и Нани сыграют с «Атлетико» в матче звезд MLS

Metaratings03:51

Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Sportbox.RU02:46

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» за команду звезд МЛС

Soccer.ru02:57

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»

Чемпионат02:48

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в матче звезд MLS

ProstoProSport03:35

Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС

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