Футбол

Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»Нева Спорт 04:40

«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» - ФК «Лос-Анджелес»: дерби в Калифорнии

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Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг

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Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
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50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

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«Краснодар» отыгрался с 0:2 и победил «Уфу»

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Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

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Происшествия

В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.
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Jaguar Land Rover начнет собирать автомобили из пластиковых отходов.
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В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
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Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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"Витесс" переиграл "Дармштадт" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи забил Тим Матавж.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
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