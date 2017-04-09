Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на две игры МЛС за стычку с вратарёмSoccer.ru вчера в 19:11
Дисциплинарный комитет МЛС дисквалифицировал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича на два матча, утверждает источник. Такое наказание шведский форвард получил за стычку с голкипером "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном.
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Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити»
Sport24.ruвчера в 16:54
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
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