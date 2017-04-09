Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарёмЧемпионат вчера в 17:45
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times. По данным источника, такое наказание наложено на форварда за стычку с вратарём «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.
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Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити»
Sport24.ruвчера в 16:54
Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за стычку с вратарём «Нью-Йорк Сити»
Евро-футбол.рувчера в 17:40
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