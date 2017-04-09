Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарёмЧемпионат вчера в 17:45

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times. По данным источника, такое наказание наложено на форварда за стычку с вратарём «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарём

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