Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за стычку с вратарёмЧемпионат 17:45
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS. Об этом сообщает Los Angeles Times. По данным источника, такое наказание наложено на форварда за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.
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