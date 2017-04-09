Футбол
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLSГазета.Ru вчера в 21:56
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на два матча MLS, передает "Советский спорт". Как сообщает Los Angeles Times, такое наказание связано со стычкой шведа с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном.
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Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию за стычку с вратарём «Нью-Йорк Сити»
Евро-футбол.рувчера в 17:40
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за стычку с вратарем «Нью-Йорк Сити»
Sport24.ruвчера в 16:54
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