Футбол

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLSГазета.Ru вчера в 21:56

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на два матча MLS, передает "Советский спорт". Как сообщает Los Angeles Times, такое наказание связано со стычкой шведа с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном.
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Златан дисквалифицирован на 2 матча МЛС за стычку с вратарем

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Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря

ТАССвчера в 18:14
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