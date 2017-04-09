Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLSГазета.Ru вчера в 21:56

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на два матча MLS, передает "Советский спорт". Как сообщает Los Angeles Times, такое наказание связано со стычкой шведа с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном.

Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS

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