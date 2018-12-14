Футбол

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS
Спорт-Экспресс
09:49

Шведский форвард Златан Ибрагимович планирует остаться в MLS. Об этом свидетельствует его сообщение в Твиттере.
Спорт-Экспресс09:49

Подробнее о событии

Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

Матч ТВ10:56

Ибрагимович намекнул, что останется в MLS

Советский спорт10:35

Ибрагимович: MLS, я с тобой ещё не закончил

Чемпионат10:14

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Спорт-Экспресс09:49

Златан Ибрагимович: «МЛС, я с тобой еще не закончил»

Sports.ru09:04

«Я еще с вами не закончил». Златан остается в «Гэлакси»

Sport24.ru07:52

Ибрагимович еще может перейти в «Милан»

Газета.Ru14 декабря в 09:24
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Байером»

Обновлено в 09:21
Футбол

Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб до конца 2018 года, сообщает "Спорт Бизнес-Онлайн".
Обновлено в 12:48
Футбол

Луис пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.
Обновлено в 12:55
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

Обновлено в 09:10
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Обновлено в 10:56
Футбол

Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Обновлено в 12:25
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
Обновлено в 04:56
Футбол

Футбольный клуб «Тосно» официально признан банкротом

В понедельник объявлено, что футбольный клуб официально признан банкротом.
Обновлено в 07:46
Футбол

Гарри Кейн: Мы знаем, что способны победить «Боруссию»

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской Боруссией.
Обновлено в 11:31
Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 22:14
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Златан занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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