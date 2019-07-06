Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворотаSoccer.ru вчера в 03:29

Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
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Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв две бутылки

Евро-футбол.ру02:11

Две бутылки разом: Погба вывел популярный челлендж на новый уровень

РИА Новости02:08

Погба принял участие в челлендже, открыв ударом ноги сразу две бутылки

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Погба превзошел Ибрагимовича в модном челлендже, открыв одним ударом ноги сразу две бутылки

Sport24.ruвчера в 21:34

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Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв ногой сразу две бутылки

Soccer.ruвчера в 22:36

Погба ответил на вызов Ибрагимовича и открыл две бутылки. Видео

Спорт-Экспресс00:36
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Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
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Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика

Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Перевернувшийся в Черном море катер шел с пятикратным перегрузом

Обновлено в 04:45
Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
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Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержан продававший в Москве дипломы ректор

В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами поймали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, который продавал студентам дипломы.
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Политика

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Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Политика

«Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом

Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
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«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
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«Аладдин» заработал в прокате 900 миллионов долларов

Обновлено в 01:59
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:12
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Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
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Трамп рассказал, как американцы в XVIII веке захватывали аэропорты

Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.
Обновлено вчера в 10:10
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
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Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Продюсер Бари Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию.
Обновлено в 02:36
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Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
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Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
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Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
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В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
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В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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