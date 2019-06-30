Футбол

Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport 11:04

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
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Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС

Sport24.ru09:57

Златан Ибрагимович сравнил количество своих трофеев с целой лигой

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Ибрагимович: у меня больше титулов, чем у всей MLS

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Ибрагимович: «Я выиграл больше трофеев, чем все игроки МЛС вместе взятые»

Евро-футбол.ру10:14

Златан Ибрагимович: «Я выиграл 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»

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Златан Ибрагимович: «Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS»

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Ибрагимович: «Я выиграл трофеев больше, чем весь МЛС»

Soccer.ru07:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
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«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном

Капанен заключил трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.
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Политика

Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем

Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
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Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

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Ольга Бузова пожаловалась на невыносимую жару в Барселоне

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«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
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Свыше 430 тысяч человек посетили «Армию-2019» за время форума

Обновлено вчера в 06:20
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Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
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Политика

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Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК

Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
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На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
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С 1 июля вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ

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Обновлено в 07:00
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Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
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Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области

В результате паводка в Иркутской области, начавшегося из-за проливных дождей, пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
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«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду

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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты

Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
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Вассёр: Ферстаппен атаковал слишком агрессивно

Ферстаппен атаковал слишком агрессивно. Я не знаю, каким будет решение стюардов, но сейчас Шарлю надо сосредоточиться на следующей гонке.
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Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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