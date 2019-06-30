Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport 11:04

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.

Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»

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