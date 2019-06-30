Футбол
Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport 11:04
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном
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Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем
Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
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Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
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«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
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Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
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Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков
Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
Обновлено в 12:05
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На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
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Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
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На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
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С 1 июля вступают в силу новые тарифы на услуги ЖКХ
Напомним, рост тарифов произойдёт в рамках плановой индексации, которая проходит в 2019 году в два этапа: 1 января и 1 июля.
Обновлено в 07:00
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Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области
В результате паводка в Иркутской области, начавшегося из-за проливных дождей, пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
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«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин
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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Армия и оружие
Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты
Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
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Автоспорт
Вассёр: Ферстаппен атаковал слишком агрессивно
Ферстаппен атаковал слишком агрессивно. Я не знаю, каким будет решение стюардов, но сейчас Шарлю надо сосредоточиться на следующей гонке.
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Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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Происшествия
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Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА
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