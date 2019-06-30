Футбол
Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport 11:04
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Маттиа Бинотто уверен, что Ферстаппена оштрафуют
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не сомневается в том, какое решение примут стюарды.
Обновлено в 11:33
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о влиянии санкций на экспорт вооружения
Несмотря на все усилия западных стран, Россия сохранила второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники, цитирует Фомина RT.
Обновлено в 05:09
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Автоспорт
Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки.
Обновлено в 12:21
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Общество
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Политика
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Обновлено в 11:45
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03