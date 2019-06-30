Футбол

Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport 11:04

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
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Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС

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Златан Ибрагимович сравнил количество своих трофеев с целой лигой

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Златан Ибрагимович: «Я выиграл 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»

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Златан Ибрагимович: «Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS»

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Ибрагимович: у меня больше титулов, чем у всей MLS

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Ибрагимович: «Я выиграл трофеев больше, чем весь МЛС»

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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
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