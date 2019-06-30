Футбол
Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport вчера в 11:04
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ибрагимович: «Я выиграл больше трофеев, чем все игроки МЛС вместе взятые»
Евро-футбол.рувчера в 10:14
Златан Ибрагимович: «Я выиграл 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»
Sports.ruвчера в 09:05
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Культура
Финал театрального фестиваля на Сахалине стал «межпланетным»
Обновлено в 02:02
Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Транспорт
В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа
В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Медведев обсудит с правительством РФ ситуацию с бедностью населения
Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации с стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Общество
Уровень воды в подтопившей Тулун реке Ие опустился ниже 11 м
Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области ночью в понедельник опустился ниже 11 м при критической отметке 7 м. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Успенская заявила о поиске донора для ЭКО
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Начнут лечить по новым правилам
Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще.
Обновлено 29 июня в 01:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов
Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии побеждает Ирина Влах
На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником
Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:34
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Происшествия
Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство
В Краснодарском крае задержали Наталью Стришнюю, экс-супругу Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок за преступления, совершенные в банде под руководством Сергея Цапка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:39
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В Челябинске могут расторгнуть контракт по ремонту подземных переходов
Врио главы города на аппаратном совещании сегодня сделала замечание о том, что ремонт подземных переходов в Центральном районе простаивает, и поинтересовалась, с чем это связано.
Обновлено в 02:05
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:37
Космос
Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию
Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС
В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19