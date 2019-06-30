Футбол

Ибрагимович: «Думаю, я выиграл больше трофеев, чем весь MLS»ProstoProSport вчера в 11:04

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о решении продолжить карьеру в MLS.
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Златан похвастался, что завоевал больше трофеев, чем вся МЛС

Sport24.ruвчера в 09:57

Златан Ибрагимович сравнил количество своих трофеев с целой лигой

News.ruвчера в 10:47

Ибрагимович: у меня больше титулов, чем у всей MLS

Чемпионатвчера в 08:49

Ибрагимович: «Я выиграл больше трофеев, чем все игроки МЛС вместе взятые»

Евро-футбол.рувчера в 10:14

Златан Ибрагимович: «Я выиграл 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»

Sports.ruвчера в 09:05

Златан Ибрагимович: «Думаю, я завоевал больше трофеев, чем вся MLS»

Спорт-Экспрессвчера в 10:36

Ибрагимович: «Я выиграл трофеев больше, чем весь МЛС»

Soccer.ruвчера в 07:43
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Культура

Финал театрального фестиваля на Сахалине стал «межпланетным»

Обновлено в 02:02
Наука

Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака

Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
Обновлено в 01:25
Политика

Назначен новый врио начальника свердловской полиции

Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Транспорт

В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа

В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Медведев обсудит с правительством РФ ситуацию с бедностью населения

Сегодня, 1 июля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт совещание с членами правительства РФ о ситуации с стране с бедностью населения и с реальными доходами граждан, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Общество

Уровень воды в подтопившей Тулун реке Ие опустился ниже 11 м

Уровень воды в реке Ие в подтопленном городе Тулун Иркутской области ночью в понедельник опустился ниже 11 м при критической отметке 7 м. Об этом сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Успенская заявила о поиске донора для ЭКО

Обновлено в 00:57
Происшествия

В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Начнут лечить по новым правилам

Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще.
Обновлено 29 июня в 01:56
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов

Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии побеждает Ирина Влах

На выборах главы Гагаузской автономии в Молдавии с огромным отрывом побеждает Ирина Влах.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Молодой петербуржец попал в больницу после драки со школьником

Молодого жителя Кировского района жестоко избил школьник на четыре года младше него. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:34
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт

В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая»

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Происшествия

Экс-жену члена банды Цапков задержали за вымогательство

В Краснодарском крае задержали Наталью Стришнюю, экс-супругу Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок за преступления, совершенные в банде под руководством Сергея Цапка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:39
Политика

В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В Челябинске могут расторгнуть контракт по ремонту подземных переходов

Врио главы города на аппаратном совещании сегодня сделала замечание о том, что ремонт подземных переходов в Центральном районе простаивает, и поинтересовалась, с чем это связано.
Обновлено в 02:05
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:37
Космос

Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию

Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

В красноярском Канске из-за паводка введен режим ЧС

В городе Канске Красноярского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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