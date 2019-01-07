Футбол

Иборра перешел из «Лестера» в «Вильярреал»
Евро-футбол.ру
12:20

Иборра перешел в "Лестер" из "Севильи" в 2017 году. За время в стане "лис" хавбек принял участие в 37 матчах, забив 4 гола.
Евро-футбол.ру12:20

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Хавбек «Лестера» Иборра перешел в «Вильярреал»

Газета.Ru12:43

Иборра сменил «Лестер» на «Вильярреал»

Спорт-Экспресс12:05

Полузащитник «Лестера» Иборра перешел в «Вильярреал»

Sport24.ru11:33

«Вильярреал» объявил о переходе футболиста «Лестера»

Матч ТВ11:00

«Вильярреал» заплатил «Лестеру» 10 млн евро за переход Иборры

Советский спорт10:44

Хавбек Иборра перешёл из «Лестер Сити» в «Вильярреал»

Чемпионат10:23

Полузащитник «Лестера» Иборра подписал контракт с «Вильярреалом»

Sports.ru10:38
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

СМИ узнали об идее Японии отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено в 21:03
Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Обновлено в 13:55
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Все говорит в пользу того, что в поезде находился представитель высшего руководства КНДР, возможно лично Ким Чен Ын.
Обновлено в 10:21
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено в 20:07
Авто

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода для производства электромобилей.
Обновлено в 06:42
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Общество

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Пенс рассказал о возможном введении ЧП в США ради строительства стены

Администрация президента США Дональда Трампа изучает законность возможного введения в стране режима чрезвычайного положения для получения финансирования на строительство стены на южной границе государства.
Обновлено в 20:28
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Токио открылось заседание суда, на котором выступит экс-глава Nissan

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон впервые выступит на заседании суда, которое открылось в Токио.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.
Обновлено в 20:38
Политика

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

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Кино

HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»

Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
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Происшествия

В Сиднее найдена мертвой актриса и супермодель Аннализа Браакензик

Труп австралийской актрисы и топ-модели Аннализы Браакензик был обнаружен в воскресенье днем в ее квартире в пригороде Сиднея.
Обновлено в 10:05
Политика

Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы

Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
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Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

10-месячный мальчик Ваня, найденный под завалами дома в Магнитогорске через 30 часов после обрушения части здания, пришел в себя.
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Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
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Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГИЛ

США уничтожили 99% террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».
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Политика

На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
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Подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом 7 января сообщил глава полиции региона Дмитрий Головин.
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Волочкова решила остаться на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах и сообщила, что собирается остаться там жить.
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