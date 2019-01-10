Футбол

Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»
Soccer.ru
07:39

Вингер "Алавеса" Ибаи Гомес перешел в "Атлетик". Контракт с 29-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года.
Soccer.ru07:39

Подробнее о событии

«Атлетик» приобрел у «Алавеса» своего бывшего игрока

Sport24.ru13:31

Ибай Гомес вернулся в «Атлетик» из Бильбао

РИА Новости13:03

Ибаи Гомес перешел в «Атлетик» из «Алавеса»

Sports.ru09:35

Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»

Спорт-Экспресс12:19

«Атлетик» купил Ибаи Гомеса за 4 миллиона. В 2016 году баски отпустили футболиста бесплатно

Бомбардир.ру11:54

Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»

Soccer.ru07:39

Полузащитник «Алавеса» И. Гомес перешёл в «Атлетик»

Чемпионат12:34
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:02, Ашберн
Технологии

Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая была внесена в реестр Роскомандзора.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Москве затопило Тушинский тоннель

Как передает ТАСС со ссылкой на собственные источники, тоннель затопило после провала грунта в одном из шлюзов канала имени Москвы.
Обновлено в 03:26
Политика

В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора

В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
Обновлено в 12:20
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Политика

Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Обновлено в 12:03
Политика

Трамп отменил поездку на экономический форум в Давосе

Обновлено в 13:19
Политика

СМИ узнали о контактах водителя убитых в ЦАР журналистов с жандармом

Жандарм Центральноафриканской республики (ЦАР) Эммануэль Котофио поддерживал телефонную связь с водителем убитых в этой стране журналистов из России — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 12:48
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Политика

Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду

Обновлено в 09:15
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10

Обновлено в 10:22
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Обновлено в 13:25
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России из-за заявлений Токио о Курилах

Посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили на Смоленскую площадь в связи с «высказываниями японского руководства по проблематике мирного договора с Россией».
Обновлено в 01:09
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика

Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла

На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Общество

Роспотребнадзор составит список разрешенных в школе продуктов из дома

Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:37
Авто

Ford может закрыть заводы в России

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения.
Обновлено в 11:23
Хоккей

СКА разгромил «Локомотив» в матче КХЛ

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанес поражение ярославскому "Локомотиву", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Экономика

Инфляция в России превысила целевой уровень ЦБ

В 2018 году бензин подорожал на 9,6%, а инфляция составила 4,3%. Оба показателя почти вдвое выше, чем год назад.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В Италии за незаконную перевозку иммигрантов задержаны двое россиян

Сотрудники полиции Италии задержали двух граждан РФ, которые могут быть причастны к незаконной транспортировке нелегальных иммигрантов, передают в четверг итальянские СМИ.
Обновлено в 11:56
Экономика

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. Об этом в четверг сообщил Росстат. Ведомство представило данные за декабрь прошлого года.
Обновлено в 09:50
Политика

NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке

Обновлено в 09:10
Политика

Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.
Обновлено в 12:28
Политика

Лукашенко высказался об объединении России и Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по социально-экономическому развитию республики на 2019 год высказался по вопросу возможного объединения России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 05:26
Общество

Самый богатый человек мира Джефф Безос объявил о разводе

Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве

Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
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