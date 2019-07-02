Финансы
Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за BoeingREGNUM вчера в 16:06
Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
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Котировки евробондов РФ в понедельник поднимаются на фоне возросшего «аппетита к риску»
Финмаркетвчера в 12:13
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Транспорт
В России разработают новый ГОСТ для светофоров
Уточняется, что в России уже существует ГОСТ по дорожным светофорам, однако в нем до сих пор не прописаны правила их содержания.
Обновлено в 03:47
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.
Обновлено в 04:30
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
Обновлено в 02:39
Кино
Netflix представил первые постер и промо-фото «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix представил первый постер и промо-фото сериала «Ведьмак».
Обновлено в 01:36
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова выбрала место для родов
«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте
В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда
В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
Обновлено в 04:29
Транспорт
В Приозерске перекрыли движение по трассе «Сортавала»
Напоминаем также, что с сегодняшнего дня будет ограничено движение на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка из-за работ по укреплению обочины.
Обновлено в 02:36
Политика
В Турции выдали ордеры на арест 82 человек, обвиняемых в терроризме
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест еще 82 подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, считающейся в стране террористической.
Обновлено в 04:58
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Футбол
Португалец Феррейра стал новым главным тренером клуба ПАОК
Греческий клуб ПАОК объявил о назначении Абела Феррейры главным тренером команды.
Обновлено в 02:52