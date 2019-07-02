Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.

Транспорт В России разработают новый ГОСТ для светофоров Уточняется, что в России уже существует ГОСТ по дорожным светофорам, однако в нем до сих пор не прописаны правила их содержания.

Общество Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний 2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Происшествия Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Происшествия В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства "К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Происшествия Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова выбрала место для родов «Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.

Происшествия В Польше три горняка погибли из-за землетрясения в шахте В результате землетрясения силой до 2,7 балла на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице три человека погибли, еще шесть получили различные травмы.

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Политика В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения минских договоренностей.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Экономика Росстат считает невозможным точно рассчитать производительность труда В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.

Транспорт В Приозерске перекрыли движение по трассе «Сортавала» Напоминаем также, что с сегодняшнего дня будет ограничено движение на трассе М-10 в районе поселка Ульяновка из-за работ по укреплению обочины.

Политика В Турции выдали ордеры на арест 82 человек, обвиняемых в терроризме Прокуратура Турции выдала ордеры на арест еще 82 подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, считающейся в стране террористической.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Шоу-бизнес Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.

Общество Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.