Финансы
Уолл-стрит растёт в ожидании собрания ФРС СШАREGNUM вчера в 15:23
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги понедельника в «зеленой зоне», 18 марта передает агентство Reuters.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана
В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.
Обновлено в 09:26
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Здоровье
Врачи назвали шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Ученые из Лондонской клиники рассказали о шести признаках, которые могу указывать на очень серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:16
Общество
Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Футбол
«Локомотив-Кубань» заключил контракт с Джеромом Рэндлом
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Сын Тины Канделаки вырос и стал настоящим красавцем
Обновлено в 09:00
Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
В 1937 году отца Хуциева расстреляли. Во время войны будущего режиссёра не призвали в армию по состоянию здоровья.
Обновлено в 02:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени
Депутат от "Единой России" Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
В Бундестаге потребовали выслать из Германии американского посла
В середине января 2019 года Гренелл предупредил немецких предпринимателей о возможности введения в отношения них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток - 2».
Обновлено в 09:33
Политика
Жириновский признался, что считает свою фамилию «дурацкой»
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что свою фамилию считает «дурацкой».
Обновлено в 07:31
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Здоровье
В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии
Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Гаджеты
Моноблок Apple iMac стал в два раза мощнее
Компания Apple официально представила настольные компьютеры «всё в одном» iMac нового поколения: моноблоки впервые получили процессоры Intel Core девятого поколения.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Рейс из Петербурга избежал столкновения с погрузчиком в «Шереметьево»
Самолет, совершавший рейс из Петербурга, смог приземлиться в столичном аэропорту «Шереметьево» только со второй попытки.
Обновлено в 02:56
Экономика
МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой
МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.
Обновлено в 08:00
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти
Законы о фейковых новостях и неуважении власти подписаны президентом Первый закон предусматривает наказание за оскорбление общества, государственных символов и институтов власти РФ в виде штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Kia показала свой новый кроссовер на базе Kia Ceed
Корейская компания опубликовала представила первые изображения нового кроссовера, который расширит семейство Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:09
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Происшествия
Семь человек отравились газом в подмосковном Чехове
По предварительным данным, люди отравились угарным газом из-за того, что прогорела вытяжка на газовой колонке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 05:47