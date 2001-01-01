Экономика
ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,20%Financial One вчера в 09:41
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 11:00
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Космос
Рогозин объяснил смену имени робота «Федора»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал подписчикам своего Twitter о причинах смены имени перспективного антропоморфного робота «Федор», который скоро отправится на МКС.
Обновлено в 10:07
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 07:28
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 08:26
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Финансы
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200 - FxPro
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200, которая сдерживала ослабление пары с начала июня.
Обновлено в 02:18
Музыка
Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»
На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
Обновлено 21 июля в 04:00
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У подавляющего большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, при этом более половины респондентов (58%) нейтрально относятся к их обладателям.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией
Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
Обновлено в 10:26