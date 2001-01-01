Экономика

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,20%Financial One вчера в 09:41

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ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,20%
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ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,20%

Financial Oneвчера в 09:41
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми

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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка

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Кабул попросил у Вашингтона объяснить слова президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за 7–10 дней.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

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Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
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Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

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Хороший рост как рекламная площадка показал и российский Twitter — 141%.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
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Обновлено вчера в 22:47
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Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
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Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей

23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
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Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя

Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Экономика

Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум

"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
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Авто

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Общество

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Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
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Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР

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Обновлено вчера в 20:12
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УФАС по Москве возбудило дело из-за рекламы виски в «Азбуке Вкуса» и «Перекрестке»

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении «Азбуки Вкуса», «Перекрестка» и дистрибьютора элитного алкоголя Maxxium Russia», - говорится в сообщении.
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Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие

Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
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«Галатасарай» пытается арендовать Фреда у «Манчестер Юнайтед»

«Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает Aspor.
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Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона

Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
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Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
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Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
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Ученые: Артрит вызывает болезни сердца

Шведские ученые проводили эксперимент с добровольцами с больными суставами и установили, что средняя продолжительность жизни после заболевания – около 10 лет.
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