Экономика
ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,20%Financial One вчера в 09:41
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Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
WhatsApp вышел на кнопочных телефонах
WhatsApp уже доступен для скачивания в KaiStore — фирменном магазине приложений для KaiOS.
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Ленобласти задержали женщину по подозрению в избиении ребенка
Вскоре по подозрению в нанесении побоев ребенку была задержана женщина 1961 года рождения.
Обновлено в 03:50
Политика
Кабул попросил объяснить слова Трампа о победе в Афганистане за неделю
Кабул попросил у Вашингтона объяснить слова президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты могли бы выиграть войну в Афганистане за 7–10 дней.
Обновлено в 04:19
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах после обработки 90% протоколов
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Стала известна дата выхода сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров
Хороший рост как рекламная площадка показал и российский Twitter — 141%.
Обновлено в 03:59
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Здоровье
Какой фрукт улучшает работу печени и желудка
Обновлено вчера в 22:47
Энергетика
Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений
Российский лидер Владимир Путин поручил исключить любую помощь государства при разработке нефтяных месторождений в России.
Обновлено вчера в 20:07
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Авто
Концептуальный Cupra появится как электрический кроссовер
Производительный бренд Seat Cupra выпустил новый тизер своего концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
УФАС по Москве возбудило дело из-за рекламы виски в «Азбуке Вкуса» и «Перекрестке»
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении «Азбуки Вкуса», «Перекрестка» и дистрибьютора элитного алкоголя Maxxium Russia», - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:22
Общество
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Футбол
«Галатасарай» пытается арендовать Фреда у «Манчестер Юнайтед»
«Галатасарай» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает Aspor.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Политика
«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины
Секретные тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) и добровольческих батальонов действовали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других частях страны.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Ученые: Артрит вызывает болезни сердца
Шведские ученые проводили эксперимент с добровольцами с больными суставами и установили, что средняя продолжительность жизни после заболевания – около 10 лет.
Обновлено вчера в 23:11