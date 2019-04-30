Финансы

Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru вчера в 11:20

В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона

Вести.Финанс02:30

Вернуть былой блеск. Пять причин, почему инвесторам пора вкладываться в золото

Forbes05:24

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» и с новыми рекордами

Росбалт02:12

Фондовые индексы США обновили исторические максимумы

РБК02:11

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркет03:17

S&P 500 и Nasdaq на новых максимумах

Finam.Ru02:10

Обновление исторических максимумов может спровоцировать движение S&P 500 к 3000-3050 п

ПРАЙМ01:48
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Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Спорт

Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Технологии

Названы новые профессии на российском рынке труда

Во ВНИИ труда составили перечень новых профессий, появившихся на российском рынке труда за последние годы.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве

"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Технологии

Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр

Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:34
Наука

Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия

На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков

В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Технологии

Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации

Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался

Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Музыка

Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке

В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Общество

«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»

Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам

Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Энергетика

Нефть подешевела на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК

Цены на нефть снижаются утром во вторник, 30 апреля, из-за опасений роста добычи странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), чтобы компенсировать уход с иранского рынка.
Обновлено в 03:09
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

У задержанного в Крайстчерче нашли взрывное устройство и боеприпасы

Полиция Новой Зеландии обнаружила у задержанного в Крайстчерче мужчины пакет, предположительно, со взрывным устройством, а также боеприпасы по итогам проверки сообщений о бомбе.
Обновлено в 05:02
Интернет

Пользователи Windows 10 до сих пор избегают установки прошлогоднего осеннего обновления

Как оказалось, пользователи по-прежнему избегают установки обновления Windows 10 1809 (оно же Windows 10 October 2018 Update, то есть октябрьское обновление 2018 года).
Обновлено в 03:30
Транспорт

Смольный утвердил проект развязки ЗСД на Шкиперском протоке

Власти Петербурга одобрили планировку и проект межевания территории для строительства развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, соответствующее постановление городского правительства появилось на сайте городской администрации.
Обновлено в 01:59
Футбол

«Интер» хочет переманить форварда «Ювентуса»

Обновлено в 03:55
Происшествия

Пойман подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:12
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