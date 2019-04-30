Финансы
Инвесторов ожидает крайне насыщенная неделяFinam.Ru вчера в 11:20
В целом на минувшей неделе на мировых рынках преобладали позитивные настроения среди инвесторов.
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Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2
В Сети появилось уникальное видео, сделанное в кабине бомбардировщика-невидимки B-2A Spirit ВВС США; в ролике можно разглядеть современную авионику самолета.
Обновлено вчера в 09:39
Спорт
Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Российская фигуристка Александра Трусова перевоплотится в следующем сезоне в Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Обновлено в 05:02
Технологии
Названы новые профессии на российском рынке труда
Во ВНИИ труда составили перечень новых профессий, появившихся на российском рынке труда за последние годы.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Технологии
Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр
Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:34
Наука
Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста
Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия
На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков
В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 03:50
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Технологии
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификации
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.
Обновлено в 04:24
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Общество
«Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги «Темный лес»
Издательство "Эксмо" подало в суд на соцсеть "ВКонтатке" из-за аудиокниги "Темный лес" китайского писателя Лю Цысиня.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Энергетика
Нефть подешевела на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК
Цены на нефть снижаются утром во вторник, 30 апреля, из-за опасений роста добычи странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), чтобы компенсировать уход с иранского рынка.
Обновлено в 03:09
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
У задержанного в Крайстчерче нашли взрывное устройство и боеприпасы
Полиция Новой Зеландии обнаружила у задержанного в Крайстчерче мужчины пакет, предположительно, со взрывным устройством, а также боеприпасы по итогам проверки сообщений о бомбе.
Обновлено в 05:02
Интернет
Пользователи Windows 10 до сих пор избегают установки прошлогоднего осеннего обновления
Как оказалось, пользователи по-прежнему избегают установки обновления Windows 10 1809 (оно же Windows 10 October 2018 Update, то есть октябрьское обновление 2018 года).
Обновлено в 03:30
Транспорт
Смольный утвердил проект развязки ЗСД на Шкиперском протоке
Власти Петербурга одобрили планировку и проект межевания территории для строительства развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, соответствующее постановление городского правительства появилось на сайте городской администрации.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Интер» хочет переманить форварда «Ювентуса»
Обновлено в 03:55