Экономика
ИНДЕКС S&P 500 СНИЗИЛСЯ НА 0,23%Financial One 09:42
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства.
Обновлено в 12:40
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новыми фотографиями подросшего принца Луи
В официальном аккаунте королевской семьи появились новые снимки самого младшего принца.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Сканеры Nokia начали принимать монеты и жвачки за отпечатки пальцев
Довольно быстро выяснилось, что обновление не только облегчило разблокировку телефона, но и начало принимать за отпечаток пальца почти любые предметы.
Обновлено в 18:21
Культура
В Дагестане открывается Международный фестиваль национальных театров
22 апреля в Махачкале фестиваль откроется спектаклем «Потерянный день»: его представит Атнинский государственный драматический театр им. Г. Тукая.
Обновлено в 06:07
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Медики: переизбыток витаминов может привести к онкологии
Переизбыток витаминов может привести в аллергии, онкологии или инсульту. Об этом рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева в интервью для АиФ.
Обновлено в 20:20
Финансы
Официальные курсы доллара и евро снизились
Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Происшествия
Картина Левитана пропала в столице
По словам собеседника агентства, 11 апреля картину передали по расписке, после чего полотно пропало.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Авто
В России упали продажи люксовых автомобилей
По данным «Автостат», продажи новых автомобилей сегмента Luxury снизились на 19% в первом квартале 2019 года и составил 269 единиц.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
NASA отправит аппарат к вулканическому астероиду Психея
Обновлено в 18:55
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищении
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и вручение подозрений экс-главу администрации президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, нынешнего заместителя главы АП Алексея Филатова и бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 08:50
Политика
Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено в 20:52
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
При крушении самолета погибли два человека
В американском штате Техас в результате крушения небольшого самолета погибли два человека.
Обновлено в 03:17
Футбол
Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Самую секретную подлодку России спустят на воду в Северодвинске
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент сообщил, что в России уже разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.
Обновлено в 13:40