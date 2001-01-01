Общество

ИНДЕКС РТС СНИЗИЛСЯ НА 0,05% ДО 1 244,97Financial One вчера в 03:08

ИНДЕКС РТС СНИЗИЛСЯ НА 0,05% ДО 1 244,97
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ИНДЕКС РТС СНИЗИЛСЯ НА 0,37% ДО 1 233,24

Financial One03:17
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Послеродовая внешность Меган Маркл удивила фанатов

Поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видео с мужем и новорожденным ребенком в Виндзорском замке.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено 06 мая в 09:53
Футбол

Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Экономика

Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов

"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Транспорт

Изменена схема движения в Тверском районе Москвы

Для улучшения движения в районе Оружейного переулка в центре Москвы со среды изменена схема движения транспорта в Тверском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.
Обновлено в 08:45
Общество

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

Обновлено в 12:20
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Космос

Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»

«Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение.
Обновлено 06 мая в 20:59
Общество

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Общество

В Новосибирске установлен памятник Сталину

Обновлено в 03:55
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Дробыш внезапно стал нахваливать Ольгу Бузову

Обновлено в 10:53
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
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