Общество
ИНДЕКС РТС СНИЗИЛСЯ НА 0,05% ДО 1 244,97Financial One вчера в 03:08
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Послеродовая внешность Меган Маркл удивила фанатов
Поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видео с мужем и новорожденным ребенком в Виндзорском замке.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Huawei избавится от выреза в дисплее
Обновлено в 08:05
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено 06 мая в 09:53
Футбол
Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово
Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Экономика
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Изменена схема движения в Тверском районе Москвы
Для улучшения движения в районе Оружейного переулка в центре Москвы со среды изменена схема движения транспорта в Тверском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.
Обновлено в 08:45
Общество
Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров
Обновлено в 12:20
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Космос
Всадник апокалипсиса: Эксперт увидел в космосе зловещее знамение «Конца света»
«Медвежий всадник апокалипсиса», - окрестили специалисты изображение.
Обновлено 06 мая в 20:59
Общество
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Обновлено в 03:55
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Дробыш внезапно стал нахваливать Ольгу Бузову
Обновлено в 10:53
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41