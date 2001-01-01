Общество
ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,68%Financial One вчера в 09:41
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Общество
Леонардо Ди Каприо написал о лесных пожарах в Сибири
Обновлено в 03:29
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха
Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Леди Гага завела себе нового мужчину
Певицу заметили в ресторане целующейся с другим мужчиной, и это была явно не игра на публику.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Две трети россиян назвали ВМФ России самым сильным
По данным ВЦИОМ, 67% россиян считают военно-морской флот России самым ильным в мире.
Обновлено в 03:56
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Самые похищаемые товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
На Невском при столкновении перевернулась иномарка
Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, на Невском проспекте произошло столкновение сразу четырёх автомобилей — Ford Kuga, Volkswagen Touareg, Mercedes и BMW X6.
Обновлено в 02:56
Общество
В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года
По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено вчера в 06:43
Кино
Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Примерно 67 процентов женщин заявили, что готовы отказаться от семьи в пользу профессионального роста и высокой зарплаты.
Обновлено в 02:46
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы освятили икону Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск
В Москве в храме Благовещения Пресвятой Богородицы состоялось освящение Главной иконы Святого пророка Божия Илии – покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Китай запретил жителям поездки на Тайвань
Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС. Запрет носит временный характер.
Обновлено в 03:06