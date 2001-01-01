Общество
ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,63%Financial One 08 июля в 09:38
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено вчера в 15:46
Наука
Ученые нашли способ стирать группу крови и объяснили, зачем это надо
Ученые из Университета Британской Колумбии, Канада, нашли в толстом кишечник человека бактерию, которая способна сделать из второй группы крови (А) первую (0). Ферменты бактерии Flavonifractor plautii эффективно расщепляют сложные сахара и воздействуют на эритроциты крови второй группы.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Политика
СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина
Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Американский стелс-катер заметили на ходовых испытаниях
Ударный катер ВМС США в футуристическом исполнении, выполненный согласно канонам концепции «стелс», 8 июля был «пойман» во время ходовых испытаний, проходивших у побережья американского города Вирджиния-Бич.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Президент России в новом интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну поделился своим мнением о том, что инцидент, произошедший в Керченском проливе, был намеренно устроен экс-главой Украины Петром Порошенко во время его предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Эрдоган: Турция в случае нападения применит ЗРС С-400
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности
Спасатели установили, что горит кабель канала электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК.
Обновлено в 02:29
Экономика
Власти Франции вводят экологический налог на авиабилеты
С 2020 года новый сбор составит от €1,5 до €18 Сегодня Министерство транспорта Франции объявило о планах введения с 2020 года экологического налога на авиарейсы в рамках борьбы с вредными выбросами от самолетов.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Политика
В Екатеринбурге толпа встретила Путина как рок-звезду
После посещения УрФУ, кортеж президента остановился на перекрестке улиц Тургенева – Ленина, там стояла группа людей, которые встретили президента как рок-звезду, с визгами и криками от восторга.
Обновлено в 00:00
Экономика
США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
В 748 миллионов рублей оценил следственный комитет ущерб по делу о вырубке леса в заказнике "Туколонь", в котором среди обвиняемых значится министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
Обновлено в 02:45
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено 08 июля в 14:50
Общество
В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов
Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55