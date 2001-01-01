За период c 28 июня по 4 июля сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ снизился на 0,23 пункта (-0,04%), до отметки 620,37. Напомним, что за предыдущий период этот показатель потерял 0,26 пункта, а еще неделей ранее - 1,67 пункта.

Индекс цен в металлоторговле стабилизировался вблизи отметки в 620 пунктов

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