Общество

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 0,49% ДО 2 480,56Financial One вчера в 03:04

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 0,49% ДО 2 480,56
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ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,28%

Financial Oneвчера в 09:43
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Хоккей

Дональд Трамп не смог выговорить фамилию российского хоккеиста

Высоко оценил хозяин Белого дома и игру Евгения Кузнецова. Правда при этом Дональд Трамп не смог выговорить фамилию российского нападающего.
Обновлено в 01:59
Политика

Подачу электричества восстановили почти на всей территории Венесуэлы

Подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners

Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Политика

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика

Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков

Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Москве школьница ударила ножом одноклассницу

Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Минобороны России передаст Таджикистану военные городки

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Происшествия

Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Экономика

Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум

Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие

Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море

Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Мужчина принял рак за укус насекомого и потерял глаз

Дэвид Хистон (David Histon), всю жизнь проработавший садовником, не придал значения появившейся на носу отметине, приняв ее за укус насекомого.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Технологии

YouTube откажется от web‐сериалов

Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Музыкантов встретили старыми песнями

Юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что ФСБ создала черные списки музыкантов, выступления которых могут оказаться под вопросом.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено вчера в 20:18
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала его детское фото

Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Анна Бузова не полетела с сестрой отмечать день рождения мамы

Анна поздравила маму с днем рождения, но пока именинница отдыхала в Испании со старшей дочерью, ее младшая наследница проводила время в компании своего папы (родители Ольги и Анны давно живут порознь).
Обновлено вчера в 09:11
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
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