Общество
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 0,49% ДО 2 480,56Financial One вчера в 03:04
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Хоккей
Дональд Трамп не смог выговорить фамилию российского хоккеиста
Высоко оценил хозяин Белого дома и игру Евгения Кузнецова. Правда при этом Дональд Трамп не смог выговорить фамилию российского нападающего.
Обновлено в 01:59
Политика
Подачу электричества восстановили почти на всей территории Венесуэлы
Подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 18:00
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners
Россия поднялась на 47-е место в рейтинге паспортов Henley & Partners Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала второй в этом году Индекс паспортов мира, оценивающий предоставляемую ими свободу перемещения.
Обновлено в 02:00
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков
Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Москве школьница ударила ножом одноклассницу
Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Мужчина принял рак за укус насекомого и потерял глаз
Дэвид Хистон (David Histon), всю жизнь проработавший садовником, не придал значения появившейся на носу отметине, приняв ее за укус насекомого.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Из-за ошибки пилота британский самолет приземлился не в той стране
Самолет авиакомпании British Airways по ошибке совершил полет в Шотландию вместо Германии.
Обновлено в 01:15
Технологии
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Музыкантов встретили старыми песнями
Юрист международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщал, что ФСБ создала черные списки музыкантов, выступления которых могут оказаться под вопросом.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено вчера в 20:18
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала его детское фото
Мама рэпера решила рассказать о своем детстве, проиллюстрировав пост фотографией маленького Тимати и его брата Артема.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Анна Бузова не полетела с сестрой отмечать день рождения мамы
Анна поздравила маму с днем рождения, но пока именинница отдыхала в Испании со старшей дочерью, ее младшая наследница проводила время в компании своего папы (родители Ольги и Анны давно живут порознь).
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09