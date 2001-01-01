Общество
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 0,21% ДО 2 669,28Financial One 03:13
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Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Здоровье
В России могут появиться офисные медпункты
В России могут возродить практику присутствия на производстве цеховых и офисных врачей.
Обновлено в 05:24
Общество
Гороскоп на 4 августа: Появится интерес к текущим мелочам
Гороскоп на 4 августа 2019 Телец Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам.
Обновлено 03 августа в 17:56
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Технологии
Reg.ru купил Naunet
Уставный капитал "Наунет СП" составляет 10 тыс. руб. В сентябре 2019 г. все клиенты и партнеры Naunet перейдут на обслуживание к REG.RU.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Из Ачинска эвакуировали почти 4000 человек
Почти четыре тысячи человек эвакуировали из опасных районов Ачинска после взрывов на складе с боеприпасами.
Обновлено в 19:03
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Осенью 2017 года российский суд заочно арестовал политика и объявил его в международный розыск в связи с обвинением в покушении на убийство.
Обновлено в 08:12
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Турция поведет новую военную операцию в Сирии
Обновлено в 08:27
Технологии
Мобильное приложение «Такском-Файлер» поможет справиться с маркировкой
Вам поможет мобильное приложение «Такском-Файлер».
Обновлено в 06:57
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Теннис
Кузнецова стартовала с победы на турнире в Торонто
Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла китаянку Ван Сию в матче 1/32 финала турнира WTA в канадском Торонто.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Житель Индии позволил изнасиловать жену, которую проиграл в покер
Житель индийского города Яунпур, расположенного в штате Уттар-Прадеш, не сумел остановиться во время дружеских посиделок с покером.
Обновлено в 19:17
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Технологии
Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital
Цифровой мегакластер Istradigital будет расположен в экологически чистом Истринском районе Подмосковья на земельном участке площадью 241,5 га и будет включать в себя три зоны: парк оборудования ЦОД, многофункциональный комплекс (форсайт-центр, конгресс-холл, коворкинги, кампус, гостинично-спортивный комплекс), сельскохозяйственный кластер.
Обновлено в 11:00
Музыка
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 6 августа
XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске с 4 по 13 сентября.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Технологии
ФСБ получит разделегирующие полномочия
Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 18:12
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено в 16:33