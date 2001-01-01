Общество
ИНДЕКС DOW JONES ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВЫРОС НА 0,09%Financial One 22 июля в 09:36
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
Обновлено в 04:10
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Кино
Стали известны детали сериала «Хранители»
Премьера сериала «Хранители» запланирована на октябрь.
Обновлено в 04:07
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Арестован директор лагеря «Холдоми»
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, где при пожаре погибли четыре ребёнка.
Обновлено в 04:14
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Обновлено в 02:25
Футбол
«Краснодар» согласовал контракт с игроком «Сент-Этьена»
Все детали перехода Кабелла из "Сент-Этьена" в "Краснодар" согласованы.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Гудкова вызвали на допрос в качестве свидетеля
Правоохранительные органы завершили обыск у незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, он вызван на допрос в СК в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Полиция Ленинградской области раскрыла убийство 14-летней давности
Полиция раскрыла убийство, совершенное 14 лет назад в Лужском районе Ленинградской области.
Обновлено в 04:20
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Футбол
Мариано Диас не входит в планы Зидана, но не хочет покидать «Реал»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что пока не рассчитывает на форварда команды Мариано Диаса.
Обновлено в 01:34
Общество
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на Главный военно-морской парад в Петербурге.
Обновлено в 04:23
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Общество
Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ
Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.
Обновлено в 01:17
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в Кабуле
В результате взрыва погибли пять человек, еще десять ранены. По данным МВД страны, атака произошла в 8:10 по местному времени.
Обновлено в 03:34
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Наука
Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт
Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 04:17
Авто
«Автотор» построит для BMW новый завод
Предполагается, что по конвейерам площадки поплывут немецкие автомобили BMW или корейские Hyundai и Kia.
Обновлено в 03:05