ИНДЕКС DOW JONES ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВЫРОС НА 0,09%

ИНДЕКС DOW JONES ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ВЫРОС НА 0,09%

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