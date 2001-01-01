Экономика
ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций снижается на негативном внешнем фонеSIA.ru вчера в 23:11
Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс": В пятницу 31 мая российский рынок акций поддался негативным настроениям извне.
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Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев предложил телеведущей завести детей
Шепелев охотно принял предложение развлечь компанию девушек, а помогала ему в этом радиоведущая Василиса Фролова.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Авто
Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
При землетрясениях в Албании пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате шести землетрясений в юго-восточной Албании, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
Обновлено в 04:13
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Политика
Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Кино
Фильм «Борат» разрушил брак Памелы Андерсон
Режиссер комедийного фильма 2006 года, сыгравший главную роль в своей картине, рассказал The Daily Beast, что после премьеры "Бората" ему написала Памела Андерсон.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента страны Петра Порошенко дело о захвате власти.
Обновлено вчера в 09:39
Спорт
WADA высоко оценивает работу ОКР и РУСАДА по борьбе с допингом
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало высокую оценку работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросам борьбы с допингом.
Обновлено в 05:48
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Общество
Полицейским в Бельгии разрешили употреблять алкоголь на корпоративах
Сотрудникам федеральной полиции Бельгии разрешили приносить алкоголь на корпоративы, чтобы повысить сплоченность коллектива, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на внутреннюю инструкцию.
Обновлено в 06:00
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50