IKEA собирается сдавать в России мебель в арендуInc.Russia 07:03

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

с чего всё началось

Шведская IKEA начнет сдавать россиянам мебель в аренду, сообщают «РИА Новости». Председатель совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, Патрик Энтони рассказал, что сдача мебели в аренду — одно из направлений стратегии компании по повторному использованию и переработке мебели.

IKEA собирается сдавать в России мебель в аренду

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