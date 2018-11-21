Всего по миру планируется упразднить 7,5 тыс. позиций, в основном из числа глобальных функций и головных офисов на 30 рынках. IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

с чего всё началось

Ретейлер IKEA сократит в России в ближайшие два года 3-5% должностей, которые более не соответствуют изменившейся розничной среде, одновременно с этим появятся новые позиции, говорится в сообщении компании.

IKEA объявила о сокращениях сотрудников в России в ближайшие два года

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