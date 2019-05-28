Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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IKEA предложит россиянам мебель в аренду

Экономика сегодня00:28

IKEA предложит в России аренду мебели

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IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду

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В России в IKEA появится услуга аренды мебели

Life.ruвчера в 23:08

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

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Россияне смогут взять у IKEA мебель в аренду

Телеканал 360°вчера в 23:34
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Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Здоровье

Стали известны помогающие продлить молодость продукты

Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты

Компания Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 7 за 129 дней

Глава китайской компании Xiaomi объявил, что продажи новых флагманских смартфонов Redmi Note 7 превысили отметку в 10 млн единиц.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Дибров заявил о солидарности с властями после скандала в Сети

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил скандальную аудиозапись со съемок программы "Секретная папка".
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Общество

На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти

В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству страны

Впервые с 1945 года парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Себастьяном Курцем, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ

Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию

Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов

Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
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IKEA
Нидерландская компания
Нидерландская производственно-торговая группа компаний, владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Штаб-квартира - в городе Делфте, провинция Южная Голландия.
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