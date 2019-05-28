Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Стали известны помогающие продлить молодость продукты
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
Компания Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 7 за 129 дней
Глава китайской компании Xiaomi объявил, что продажи новых флагманских смартфонов Redmi Note 7 превысили отметку в 10 млн единиц.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Дибров заявил о солидарности с властями после скандала в Сети
Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил скандальную аудиозапись со съемок программы "Секретная папка".
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Коэффициент маржинальной доходности продаж бензина на АЗС в европейской части России с начала года упал до 8,1–11,3% в европейской части и до 5,6–7,9% в Сибири.
Обновлено в 00:00
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству страны
Впервые с 1945 года парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Себастьяном Курцем, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые представят для широкой публики на выставке "Армия-2019".
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Постпред РФ в Совете Европы оценил шансы на возвращение России в ПАСЕ
Делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма Постпред РФ в Совете Европы Иван Солтановский заявил, что российская делегация может вернуться к участию в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы в том случае, если организация создаст равные условия для всех стран-участниц, пишет Известия.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено вчера в 12:04
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных
В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов
Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16