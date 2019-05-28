Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
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В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики.
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Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
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Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
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Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.
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Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
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Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В ДТП с грузовиком и маршруткой в Кемерове пострадали четыре человека
В результате происшествия пострадали четыре человека.
Обновлено в 06:59
Экономика
В России магазины обяжут принимать бутылки
Пилотные проекты по сбору тары для вторичной переработки могут запустить уже в этом году, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:55
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Госдума одобрила законопроект о реестре недобросовестных опекунов
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается создать реестр граждан, лишенных судом родительских прав.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
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Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
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Авто
В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа
На днях на просторах Сети появилось новое фото Kia Xceed без камуфляжа.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Руководство пензенской станции скорой помощи опровергло забастовку
Пензенская областная станция скорой помощи работает в штатном режиме. Об этом заявил главврач станции Владимир Атякшев.
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Футбол
Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей
Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.
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Болельщики «Арсенала» выбрали лучшего игрока сезона Фото пресс-службы «Арсенала». По итогам голосования им стал Кадири.
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Кино
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Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
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Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.
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