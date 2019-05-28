Экономика
IKEA начнет сдавать мебель в аренду в РоссииPlanet Today 05:16
Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA запустит услугу аренды мебели на территории Российской Федерации. Об этом, по данным информационного портала "Инфореактор", сообщили официальные представители бренда. Однако никакой конкретики о деталях реализации соответствующей идеи пока нет.
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с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Политика
Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 09:38
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку
Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено в 09:33
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Футбол
Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы
Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
Обновлено в 09:26
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Технологии
«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами
В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Саратовскому журналисту смягчили приговор за призывы к терроризму
Балашовский суд Саратовской области на два месяца смягчил приговор журналисту Борису Стомахину, приговоренному к семи годам колонии за призывы к терроризму и экстремизм, сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 09:53
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов
"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Аль-Садд» объявил о назначении Хави новым главным тренером
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Пескова тайно стала мамой полтора года назад
Звезда сериала «Тест на беременность» сообщила подписчикам, что втайне стала мамой.
Обновлено в 09:23
Теннис
Блинкова обыграла Гаспарян в первом круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:40
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Общество
В России создадут реестр лишенных прав родителей
В России создадут реестр лиц, которые не имеют право взять в семью ребенка.
Обновлено в 09:00
Общество
Почти 50% граждан РФ проведут отпуск дома из-за нехватки денег
31% граждан РФ отправились бы в Крым, 26% выбрали бы Черноморское побережье Кавказа. Опрос проведены 22−23 мая 2019 года.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске
«Самолёт авиакомпании «Северный ветер» совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 04:57
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11