IKEA начнет сдавать мебель в аренду в РоссииPlanet Today 05:16

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

с чего всё началось

Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA запустит услугу аренды мебели на территории Российской Федерации. Об этом, по данным информационного портала "Инфореактор", сообщили официальные представители бренда. Однако никакой конкретики о деталях реализации соответствующей идеи пока нет.

IKEA начнет сдавать мебель в аренду в России

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