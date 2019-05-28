В России мебель IKEA станет доступна в арендуREGNUM 04:57

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

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Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Энтони РИА Новости.

В России мебель IKEA станет доступна в аренду

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