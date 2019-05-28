Экономика
В России мебель IKEA станет доступна в арендуREGNUM 04:57
Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Энтони РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Экономика
Гендиректор «Магнита» Наумова стала акционером ритейлера
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова стала владельцем доли в уставном капитале компании в размере 0,016%, что эквивалентно 16 482 акциям, говорится в сообщении ритейлера.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Футбол
Гаттузо подтвердил уход из «Милана»
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил уход со своего поста в летнее межсезонье.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Авиакомпании просят проверить Sukhoi Superjet 100
Обновлено в 04:21
Происшествия
Чиновник из Хакасии Сергей Зайцев объяснил нападение на журналиста
Чиновник из Хакасии и член "Единой России" Сергей Зайцев во время общения с журналистом телеканала "Россия 24" в своем кабинете напал на юношу.
Обновлено вчера в 03:03
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Косово начались массовые столкновения
Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Салтыковой показала новое лицо после нападения собаки
Алиса Салтыкова, наконец, залечила раны, оставленные после нападения собаки полгода назад. Девушку серьезно покусала овчарка.
Обновлено в 06:51
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась длинная очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие
В провинции Хама сирийские военные отразили атаку террористов
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Кино
Дружинина назвала дату выхода новой части «Гардемаринов»
Первый фильм о гардемаринах режиссера Дружининой вышел на экраны в 1988 году и сразу завоевал популярность.
Обновлено в 06:59
Здоровье
В Великобритании женщина родила ребенка без кожи
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23