Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
Полиция Косова задержала россиянина
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН.
Обновлено в 05:03
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Детские купе появятся в поездах от Москвы до Анапы
По данным железнодорожников, проект детского купе реализован в купейных вагонах поезда сообщением Москва - Анапа, эти специализированные купе будут в каждом купейном вагоне.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Кемерове маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем
Пять человек пострадали при столкновении маршрутного автобуса с грузовым автомобилем в Кемерове.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Хоккей
КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона
Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев») претендуют на звание лучшего тренера по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 06:05
Религия
В РПЦ недоумевают, почему строительство храмов вызывает возмущение
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге, сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая
Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
С начала сезона от укусов клещей пострадали почти 5 тысяч петербуржцев
По состоянию на 27 мая в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 4758 человека, в том числе 915 детей до 17 лет.
Обновлено в 05:22
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил Донбасс.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье
Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Появилось видео учений Украины в Азовском море
Обновлено в 03:42
Хоккей
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Обновлено в 07:43
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Политика
Коломойский рассказал о преемнике Супрун
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Балкон жилого дома обрушился в центре Москвы
В Москве, недалеко от станции метро «Таганская», в жилом пятиэтажном доме обрушилась часть балкона, есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания.
Обновлено в 06:20
Теннис
Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.
Обновлено в 06:20