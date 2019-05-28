Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
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Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
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На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
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Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.
Обновлено в 02:19
Общество
В России госучреждениям запретили закупать импортные вина
Отмечается, что ограничительные меры водятся только для госучреждений и не распространяется на импортные вина, реализуемые коммерческими торговыми организациями.
Обновлено в 00:47
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В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В Австрии парламент вынес вотум недоверия канцлеру
Позже Штрахе ушел в отставку, а Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные выборы в парламент, на посты ушедших министров от Австрийской партии свободы он назначил представителей своей партии, именно это вызвало недовольство оппозиции.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Министр предложил вообще отменить пенсии
Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено вчера в 08:03
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Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Александр Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Обновлено в 00:33
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Старшеклассники сегодня сдадут ЕГЭ по географии и литературе. Количество сдающих госэкзамены в Югре растёт с каждым годом на одну тысячу.
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Обновлено вчера в 10:44
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
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Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
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Футбол
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Обновлено вчера в 09:48
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
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