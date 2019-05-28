Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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ИНТЕРВЬЮ: IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду

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Россияне смогут взять у IKEA мебель в аренду

Телеканал 360°вчера в 23:34

В России в IKEA появится услуга аренды мебели

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IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Коммерсантъвчера в 21:59

IKEA предложит в России аренду мебели

АБНвчера в 23:37
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«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
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Стала известна дата начала продаж новой Toyota Supra в РФ

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По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области

Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
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В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро

В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
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В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
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Кино

Не менее 80 млн рублей Якутия направит на поддержку регионального кино

С 2020 года в Республике Саха (Якутия) местные кинопроизводители будут получать не менее 80 млн рублей господдержки, сообщает Vostok.Today.
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Футбол

«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
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Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбы

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, а пассажирам устроили спецдосмотр из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль, сообщили СМИ со ссылкой на авиакомпанию.
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Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации

Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Культура

В Ясной Поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»

Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня».
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Экономика

Названы причины взрывного роста цен на овощи

Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
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Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
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Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе

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На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
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Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
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Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено 26 мая в 09:52
Политика

Минобороны может ужесточить правила призыва в армию

Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
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IKEA
Нидерландская компания
Нидерландская производственно-торговая группа компаний, владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование - IKEA International Group. Штаб-квартира - в городе Делфте, провинция Южная Голландия.
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