Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:17
Хоккей
Братиславский «Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Стала известна дата начала продаж новой Toyota Supra в РФ
3 июня начнется прием заказов на новую Toyota Supra пятой генерации, разработанную совместно с компанией BMW.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В одесской колонии заключенные устроили бунт
Обновлено вчера в 07:08
Космос
Ракету студентов Самарского университета запустят во Франции
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии
По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области
Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро
В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Кино
Не менее 80 млн рублей Якутия направит на поддержку регионального кино
С 2020 года в Республике Саха (Якутия) местные кинопроизводители будут получать не менее 80 млн рублей господдержки, сообщает Vostok.Today.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбы
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, а пассажирам устроили спецдосмотр из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль, сообщили СМИ со ссылкой на авиакомпанию.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации
Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Культура
В Ясной Поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»
Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня».
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 15:08
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд
Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено 26 мая в 09:34
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено 26 мая в 09:52
Политика
Минобороны может ужесточить правила призыва в армию
Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено вчера в 03:34
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17