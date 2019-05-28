IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Авто Стала известна дата начала продаж новой Toyota Supra в РФ 3 июня начнется прием заказов на новую Toyota Supra пятой генерации, разработанную совместно с компанией BMW.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Происшествия Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.

Экономика Текслер попросил содействия у крупного бизнеса Челябинской области Руководитель Челябинской области выступил перед промышленниками Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл совещание регионального Союза промышленников и предпринимателей, которое проходит в эти минуты на площадке ПАО "ЧТПЗ".

Происшествия В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.

Общество В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост "Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.

Кино Не менее 80 млн рублей Якутия направит на поддержку регионального кино С 2020 года в Республике Саха (Якутия) местные кинопроизводители будут получать не менее 80 млн рублей господдержки, сообщает Vostok.Today.

Футбол «Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбы Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, а пассажирам устроили спецдосмотр из-за анонимного сообщения, поступившего в аэропорт Шарль де Голль, сообщили СМИ со ссылкой на авиакомпанию.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.

Экономика Названы причины взрывного роста цен на овощи Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.

Происшествия СК начал проверку после падения строительного крана в Перми Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.

Экономика Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Политика Минобороны может ужесточить правила призыва в армию Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.