Экономика

IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
РИА Новостивчера в 20:41

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IKEA рассчитывает увеличивать число небольших магазинов в черте Москвы

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Российская газета01:44

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Life.ruвчера в 23:08

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IKEA запустит в России услугу предоставления мебели в аренду

ФАН01:10
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Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

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Финансы

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Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Хоккей

НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

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РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства

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Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
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