Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии
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Политика
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Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
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Происшествия
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В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
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Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Мэр Екатеринбурга за 2018 год заработал меньше своих подчинённых
За 2018 год Александр Высокинский задекларировал 4,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на овощи
В России продолжат расти цены на овощи. Импортные продукты с российского рынка стали уходить в Европу, где в прошлом году была засуха.
Обновлено вчера в 23:24
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Фролов: ЗРС С-500 может легко быть уничтожена
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Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»
Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям.
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Авто
В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа
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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
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Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
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Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
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Здоровье
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Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будет построен в Новосибирске на территории научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина).
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Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
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Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов
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В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
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Политика
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Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
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Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
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На стеклянном мосту Кличко в Киеве появились новые трещины
Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия.
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