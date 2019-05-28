IKEA начнет сдавать россиянам мебель в арендуОбщественное телевидение России 09:29

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

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IKEA в России начнёт сдавать мебель в аренду. Об этом рассказали в компании, передает ОТР.

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