Экономика
IKEA начнет сдавать россиянам мебель в арендуОбщественное телевидение России 09:29
IKEA в России начнёт сдавать мебель в аренду. Об этом рассказали в компании, передает ОТР.
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с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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