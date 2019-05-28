Экономика
IKEA начнет сдавать мебель в аренду в РоссииPlanet Today 05:16
Шведская производственно-торговая группа компаний IKEA запустит услугу аренды мебели на территории Российской Федерации. Об этом, по данным информационного портала "Инфореактор", сообщили официальные представители бренда. Однако никакой конкретики о деталях реализации соответствующей идеи пока нет.
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с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
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Происшествия
Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии
Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
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Правила ОМС в России претерпели изменения
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Политика
Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Авто
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Армия и оружие
ВВС России атаковали боевиков в Идлибе
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Шоу-бизнес
Крид впервые рассказал о своем уходе из команды «Black Star»
Егор Крид дал эксклюзивное интервью Юрию Дудю, где откровенно рассказал о своем уходе из лейбла "Black Star", в котором проработал порядка семи лет.
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Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Энергетика
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Обновлено в 10:48
Политика
Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
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Технологии
«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами
В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Политика
Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Общество
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии
«Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.
Обновлено в 09:32
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Игры
YouTube Gaming полностью закрывается 30 мая
В 2018 году американской корпорацией Google, владеющей одноименным поисковым сервисом, был закрыт веб-сайт YouTube Gaming, запущенный в августе пять лет назад.
Обновлено в 05:44
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58