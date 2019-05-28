Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Политика
Мэй сожалеет, что не смогла реализовать процесс брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:23
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Музыка
Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.
Обновлено в 12:47
Экономика
На Украине сало подорожало на 70 процентов
На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Суд Швеции отказал адвокату Ассанжа в переносе даты слушаний об аресте
Окружной суд Упсалы принял решение не переносить сроки слушаний о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 12:38
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз
В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено в 06:38
Политика
Лидер Косово объяснил задержание российского дипломата
Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты уже успели прозвать «убийцей флагманов», в том числе из-за его сравнительно низкой цены.
Обновлено в 13:24
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Здоровье
Более 30 тыс. человек обследовали в подмосковных Центрах здоровья в 2019 году
Почти 31 тысяча человек бесплатно прошли обследование в Центрах здоровья Московской области в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело
В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.
Обновлено в 13:46
Футбол
Сарри не знает, сыграет ли Канте в финале Лиги Европы
Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Маурицио Сарри пока не знает, сможет ли полузащитник Н'Голо Канте сыграть в финале Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Музыка
Егор Крид рассказал о причинах ухода из Black Star
Российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Общество
Россияне вернулись в режим экономии
Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Москва обеспокоена из-за фейковых материалов о химатаках в Идлибе
В России обеспокоены из-за публикаций сфабрикованных террористами материалов о «применении» Дамаском химоружия в провинции Идлиб.
Обновлено в 13:22
Хоккей
«Слован» ушел из КХЛ. Итоги собрания руководителей клубов лиги
Деньги на погашение долгов задепонированы и будут выплачены. А Слован покидает КХЛ и будет выступать в чемпионате Чехии.
Обновлено в 13:09
Политика
Гутерреш намерен принять участие в ПМЭФ
Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 12:51