Экономика

ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 годуКоммерсантъ 04:35

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году. Как сообщает Reuters, новая оценка урожая составляет 120,2 млн тонн (против 121,5 млн тонн). Также был понижен прогноз урожая пшеницы — с 77,4 до 76,1 млн. тонн.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Вес урожая-2019

Эксперты "РГ" и собкоры рассказали, что сегодня происходит на полях. Зерно: рекорда не будет Урожай зерновых в этом году составит около 128 миллионов тонн, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Российская газетавчера в 11:42

Подробнее о событии

Шведские фермеры ожидают рекордную прибыль от продажи урожая

REGNUM05:10

Эксперты сообщили прогнозы на количество урожая в 2019 году

Невские Новостивчера в 17:08

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю в России за 2019 год

Татар-информ00:22

ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году

Коммерсантъ04:35

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

RT на русскомвчера в 14:57

Вес урожая-2019

Российская газетавчера в 11:42

Бразилия обновит рекорд по урожаю сои

Зерно Он-Лайнвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

Обновлено в 06:06
Космос

Введен в эксплуатацию самый мощный российский спутник связи

Обновлено в 06:56
Футбол

«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Политика

В Генпрокуратуре Украины объяснили исчезновение Луценко

По словам юриста, с сегодняшнего дня обязанности генерального прокурора исполняет его первый зам. Представитель надзорного ведомства Лариса Сарган со своей стороны заявила, что генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Технологии

Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков

Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02
Политика

Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено в 05:22
Наука

В России в состав колбасы могут включить панцирь саранчи

Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Жителя Башкирии подозревают в убийстве многодетной матери

Обновлено в 08:46
Политика

Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» в отношении ситуации на Украине

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского Союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 08:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Московском регионе в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Политика

В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Кино

Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС вырезал фрагмент из фильма «Ограбление по-итальянски», в котором говорилось про украинцев, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Обновлено в 08:42
Экономика

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
Обновлено в 06:59
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Космос

Тест: Что вы знаете о высадке американцев на Луну?

Пока весь мир вспоминает это невероятное событие, «МИР 24» предлагает вам пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете историю высадки.
Обновлено 20 июля в 01:58
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кино

Финал киносерии «Мстители» стал самым кассовым фильмом в истории. В мировом прокате лента собрала 2 790 200 000 долларов.
Обновлено в 06:41
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Экономика

Часть дорожных аварий разрешат оформлять через портал госуслуг

Банк России предложил разрешить автомобилистам оформлять некоторые ДТП через портал госуслуг.
Обновлено в 08:47
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.
Обновлено в 07:29
Авто

Названы самые угоняемые машины в России

В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:20
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Музыка

Украинская певица Maruv оскорбила жестом жителей Новосибирска

Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Политика

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Происшествия

BlaBlaCar подтвердил, что машинист поезда прокатил пассажира в кабине

Обновлено в 07:21
Главное