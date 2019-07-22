Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году. Как сообщает Reuters, новая оценка урожая составляет 120,2 млн тонн (против 121,5 млн тонн). Также был понижен прогноз урожая пшеницы — с 77,4 до 76,1 млн. тонн.

ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году

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