Экономика

ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 годуКоммерсантъ 04:35

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая зерна в России в 2019 году. Как сообщает Reuters, новая оценка урожая составляет 120,2 млн тонн (против 121,5 млн тонн). Также был понижен прогноз урожая пшеницы — с 77,4 до 76,1 млн. тонн.
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