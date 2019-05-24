ЧМ по хоккею

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-ПетербургеСпорт-Экспресс 05:12

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) на заседании конгресса в Братиславе утвердил, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России, официальный сайт ФХР. Об этом во второй день Конгресса объявил Президент ИИХФ Рене Фазель. Решение было утверждено Конгрессом единогласно.
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Конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Sport24.ru04:26

Международная федерация хоккея официально подтвердила, что ЧМ-2023 пройдет в Петербурге

Коммерсантъ Санкт-Петербург06:33

IIHF утвердит проведение ЧМ-2021 среди женщин в Уфе в сентябре

ТАСС07:47

IIHF утвердила проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург05:34

Юниорский чемпионат мира 2020 года состоится в США

Чемпионат06:40

Чемпионат мира по хоккею точно пройдет в Петербурге

Петербургский дневник04:52

ЧМ по хоккею в 2023 году пройдет в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург04:34
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Игры

Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Интернет

Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Минтруд хочет реформировать Пенсионный фонд

По данным источников, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду до 1 апреля внести в кабмин предложения о правовом статусе внебюджетных фондов.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Саратове силовики вызволяли наркоманов из реабилитационного центра

В Саратове сотрудники следственного комитета и МВД пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались люди.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Бывший заместитель главного следователя Москвы Никандров вышел по УДО

Обновлено в 07:33
Политика

Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Футбол

Рамос задумался об уходе из «Реала»

По информации журналиста El Chiringuito Хуанфе Санса, испанец задумался об уходе из «Реала».
Обновлено в 07:29
Спорт

Медведева попросила не обращать внимания на ее технику

Обновлено в 07:59
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье

Жительница Камчатки отсудила более 2,5 млн рублей за врачебную ошибку

Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Политика

Юристы прокомментировали новые обвинения, предъявленные Ассанжу

Решение Минюста США предъявить дополнительные обвинения Джулиану Ассанжу подтверждают худшие опасения основателя Wikileaks и могут стать дополнительным поводом для беспокойства британского суда, заявил РИА Новости адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти, специализирующийся на вопросах экстрадиции.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Энергетика

«Лукойл» увеличит поставки бензина для недопущения роста цен

Компания "Лукойл" увеличит поставки бензина на внутренний рынок, в том числе на биржу, для недопущения роста цен, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Занятия в школах Воркуты отменили из-за метели

Обновлено в 05:27
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев

Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Экономика

РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%

Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
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