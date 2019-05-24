ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в ПетербургеМР7.ру 06:10

Решение было утверждено конгрессом Международной федерации хоккея единогласно. В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге. Об этом объявил президент ИИХФ Рене Фазель.

ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Экономика Чистая прибыль Nordgold по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52% и составила 64,3 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Армия и оружие США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.

Политика В Кремле отреагировали на отставку Мэй Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.

Авто Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A8s обновили до Android 9 Pie Компания Samsung выпустила обновление Android Pie для Samsung Galaxy A8s, который является первым смартфоном корейского гиганта с вырезом в углу экрана для фронтальной камеры.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обвинили в подкупе вице-канцлера Австрии Австрийская пресса обвинила российскую телеведущую Леру Кудрявцеву в подкупе вице-канцлера этой страны Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден подать в отставку после обвинений в коррупции.

Гаджеты Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.

Общество Названа новая болезнь Леонардо да Винчи Международная группа ученых из Великобритании и Италии пришла к выводу, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Общество В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.

Здоровье В Минздраве рассказали о работе над лекарствами для паллиативных детей В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарств, в которых нуждаются семьи с паллиативными детьми, рассказали RT в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Футбол Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Общество Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

Политика Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Экономика В России начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.